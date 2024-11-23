دفاع عمرو دياب: الشاب كان عايز التريند فطلع على المسرح عشان اللقطة

استمعت محكمة جنح التجمع، لمرافعة دفاع الفنان عمرو دياب، في اتهامه بالتعدي على الشاب سعد أسامة.

وقال الدفاع، إن الشاب طلب التصوير من الفنان، وبالفعل قام بالتصوير أكثر من مرة، مستطردًا: "الشاب طلع على المسرح عشان يعمل تريند فتعدى عليه عشان يوقعه فيزهد اللقطة، أو يتم ضربه فيحصل أيضا على التريند كما حدث".

يذكر أن النيابة أحالت عمرو دياب لمحكمة الجنح بتهمة صفع شاب خلال حفلة داخل أحد الفنادق، كما أحالت النيابة الشاب بتهمة التعدي على الفنان عمرو دياب.

وفي وقت سابق، استمعت جهات التحقيق إلى أقوال الشاب صاحب واقعة الصفع على يد الفنان عمرو دياب خلال إحدى الحفلات.