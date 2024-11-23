رئيس الوزراء النيبالي يدعو المليادير الأمريكي إيلون ماسك لزيارة نيبال

أعلن رئيس الوزراء النيبالي"كى بى شارما أولى " اليوم أنه وجه دعوة إلى المليادير الأمريكى " إيلون ماسك " لزيارة نيبال.

وقال رئيس الوزراء النيبالى فى معرض تدوينة نشرها اليوم على منصة إكس / تويتر سابقا / فيما يتعلق بهذا الشأن " إننى أجريت محادثات مع السيد إيلون ماسك منذ لحظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ووجهت له خلالها دعوة لزيارة نيبال ".

ولم يحدد رئيس الوزراء النيبالى الهدف من توجيه هذه الدعوة إلى الملياردير الأمريكى الذى يمتلك منصة إكس وشركة / سبيس إكس / ويشغل منصب الرئيس التنفيذى لشركة / تسلا موتورز للسيارات / والذى عينه الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب مؤخرا مستشارا خاصا له لاصلاح السلطات الفيدرالية الأمريكية لرفع الكفاءات الحكومية.

ولكن تجدر الاشارة إلى أن رئيس الوزراء النيبالى كان قد أعلن أمس / الجمعة / خلال مؤتمر حاشد نظمه حزبه فى العاصمة كاتمندو أنه سيزور الصين يوم الثانى من شهر ديسمبر القادم لمتابعة بحث المشروعات المعتزم تمويلها بقروض صينية فى إطار مبادرة / الحزام والطريق / مسلطًا الضوء على المزايا المحتملة للمشروعات التى تمولها الصين على الرغم من التحديات الاقتصادية التى تواجه نيبال.

وقال رئيس الوزراء النيبالى " إننى سأزور الصين على رأس وفد من الحكومة، وأعتقد أن هذه الزيارة ستكون ناجحة جدا لأنها ستكون من أجل مصلحة بلادنا، وإننى أود أن أؤكد للمواطنين ضرورة الحصول على قروض خارجية " واستدرك قائلًا فى ختام كلمته " إنه على قدر الامكان، فإننا لا نرغب فى الحصول على قروض من أى أحد لأننا لسنا فى حالة تمكننا من تحمل أعباء قروض أخرى، ولكن الأمر يحتم علينا ضرورة زيادة إنتاجنا، ولكن كيف يمكننا زيادة إنتاجنا بدون إقامة مثل هذه المشروعات ؟ ".ومن ناحية أخرى، قال براكاش ماهات المتحدث باسم حزب المؤتمر النيبالى الشريك فى الائتلاف الحاكم أمام أعضاء البرلمان " إن الحزب لايعارض مبادرة / الحزام والطريق / ولكننا نقول ببساطة انه لايمكننا اقتراض قروض جديدة فى الوقت الراهن لأن عبء الديون يتزايد بالفعل، ولذلك يتعين تجنب مسألة الحصول على قروض جديدة، وأن يتم التركيز - بدلا من ذلك - على ضرورة وفاء الصين بالتزاماتها الخاصة بتقديم منح فى إطار هذه المبادرة ".