إصابة 7 أشخاص في تصادم دراجتين بالفيوم

أصيب 7 أشخاص، في حادث تصادم وقع بين دراجه ناريه " موتسيكل، وتروسيكل بطريق اسيوط الصحراوي الغرب بعد مدخل قرية فانوس بدائرة مركز شرطة طاميه بمحافظه الفيوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة .

تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طاميه يفيد بورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث تصادم وقع بين دراجه ناريه موتسيكل ودراجه أخري تروسيكل بطريق اسيوط الصحراوي الغربي بعد مدخل قرية فانوس بدائرة المركز، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث قوات الأمن وسيارات الإسعاف، وتبين من المعاينة والفحص تصادم دراجتين بخاريه وذلك بسبب السرعه الزائده واختلال عجلة القيادة في يد السائقين وفقدانها ما السيطره على الدراجتين فاصطدما ببعضهم مما تسبب في إصابة 7 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طاميه المركزي وذلك لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.