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السبت 23 نوفمبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بإقليم الساحل الشمالي الغربي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا صباح اليوم السبت، بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة، لاستعراض موقف تنفيذ المشروعات التنموية المتنوعة بإقليم الساحل الشمالي الغربي، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزتها، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة بالساحل الشمالي الغربي.

وأصدر وزير الإسكان، حزمة من التكليفات لمسؤولي الهيئة ورؤساء أجهزة المدن الجديدة بالساحل الشمالي الغربي، للإسراع بمعدلات تنفيذ مختلف المشروعات، وإنهاء وتسليم الوحدات للحاجزين بمدينة العلمين الجديدة، وسرعة إنهاء الأعمال بمنطقة شمس الحكمة، ومنطقة غرب الضبعة، وكذا سرعة إنهاء المشروعات بمركز مارينا العلمين السياحي.

كما وجه الوزير، بسرعة الانتهاء من أعمال تصميم البحيرات جنوب الطريق الدولي الساحلي، للبدء في تنفيذها لتعظيم الاستفادة من الأراضى الواقعة جنوب الطريق، وكذا سرعة العمل بالمخططات الاستراتيجية لجميع الأراضي التى تم نقل ولايتها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقطاع الساحل الشمالي الغربي، وتعظيم الاستفادة من تلك الأراضى.

حزمة من القرارت جهاز مدينة العلمين الجديدة أجهزة المدن الجديدة