بالفيديو.. كيف أثرت أحداث 2011 وكورونا على ظهور سفاح التجمع؟

كشفت ريهام الهواري، لايف كوتش، أن الشباب والمراهقين في وضع لا يحسدوا عليه منذ 2011 ثم أزمة فيروس كورونا، التي أجبرت الطلاب على البقاء في منازلهم.

وتابعت خلال لقائها مع الإعلامية رشا مجدي، والإعلامية نهاد سمير، مقدمتا برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذه الظروف صعبة على الكبار والصغار.

وأردفت أن السوشيال ميديا والإنترنت فرضت نفسها على الأولاد وأهاليهم، وباتت جزءا من الحياة للهروب من اكتئاب العزلة بحسب ما نصح به علماء النفس في ذلك الوقت.

وأشارت إلى أن ما قام به الأهالي على التيك توك من تقديم مضامين غير جادة أو هادفة وربما غير أخلاقية انعكس بالسلب على أخلاق وسلوكيات أطفالهم، حتى أن بعض الأسر تستغل صغارهم في محتوى السوشيال ميديا.

وأكدت أنه يتم استغلال الأولاد والبنات الصغار من قبل النشطاء على تيك توك من خلال التواصل معهم لايف وانتشر التعارف بينهم حتى وصلنا لمرحلة لا يمكن عمل فيها فلتر على أطفالنا في المنزل ما أدى إلى وجود سلوكيات مرعبة مثل حالة سفاح التجمع وغيره.

