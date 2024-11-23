بشرى تنعى الملحن محمد رحيم: "وداعًا أحد أهم ملحني مصر في العصر الحديث"

نعت الفنانة بشرى الملحن محمد رحيم، والذي رحل عن عالمنا بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

ونشرت الفنانة بشرى على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة لها مع الملحن محمد رحيم، لتشارك بها جمهورها.

الفنانة بشرى والراحل محمد رحيم

وعلقت الفنانة بشرى على الصورة برسالة للراحل وقالت: "وداعاً محمد رحيم أحد أهم ملحني مصر في العصر الحديث، هتوحشنا وشغلك هيوحشنا".

منشور الفنانة بشرى

تم تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم، وذلك بعد أعلن الفنان تامر حسني عن ميعادها بعد ظهر اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، عاد وأعلن عن تأجيلها في انتظار إعلان شقيق الراحل محمد رحيم ميعاد الجنازة.

يشار أن الملحن محمد رحيم كان قد تعرض لأزمة صحية خلال الفترة الماضية، ونقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وزاره الفنان محمد منير.