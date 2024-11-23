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السبت 23 نوفمبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

صفارات الإنذار تدوي بالجليل الغربي

صفارات الإنذار
صفارات الإنذار
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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم السبت، أن صفارات الإنذار تدوي قرب نهاريا وعدة مناطق في الجليل الغربي.

وفي سياق متصل، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في حانيتا وشلومي ونهاريا وعدة بلدات أخرى بالجليل الغربي بعد رصد تسلل مسيرة و"أهداف جوية مشبوهة" من لبنان.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن الأهداف المعادية "تحت متابعة سلاح الجو والحدث لا يزال جاريا".
ولفتت وسائل الاعلام الاسرائيلية بان اكثر الطائرة المسيرة تسير في الاجواء الاسرائيلية منذ ما يقرب نصف ساعة دون اعتراضها.

صفارات الإنذار نهاريا الجليل الغربي الجبهة الداخلية الإسرائيلية