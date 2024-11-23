بدء تلقي طلبات التقدم للعمل بالحصة لسد العجز بالمعاهد الأزهرية في الغربية

بدأت المنطقة الأزهرية بمحافظة الغربية، اليوم السبت، تلقى طلبات الراغبين فى التقدم للعمل بنظام الأجر " الحصة " على مستوى المعاهد الأزهرية الواقعة فى مراكز المحافظة، وذلك لمدة 15 يوماً بمقر بمعهد طنطا الإعدادي الثانوي بنين، الكائن بمنطقة سيجر بمدينة طنطا بجوار ديوان المنطقة الأزهرية.

وأوضحت المنطقة ، أن المستندات المطلوبة للراغبين فى التقدم للعمل بالحصة،طلب مقدم باسم رئيس الإدارة المركزية ، وأصل المؤهل الدراسي و 4 صور منه، والموقف من التجنيد للذكور والخدمة العامة للإناث، و4 صور من بطاقة الرقم القومي، و4 صور من شهادة الميلاد، وإقرار بعدم المطالبة بالتعيين أو التعاقد على موازنة الدولة مستقبلا، وحافظة مستندات تتضمن المستندات الموضحة بعالية، وأن يكون لون دوسيه التقديم لمعلم العلوم الشرعية والعربية "اللون الأبيض"، ولمعلم اللغة الإنجليزية "اللون الأصفر"، ومعلم الرياضيات " اللون الأحمر" ، ومعلم علوم، كيمياء، فيزياء، أحياء " اللون الأخضر"، و معلم دراسات اجتماعية ،تاريخ، جغرافيا،" اللون الأزرق".

وكان الشيخ عبداللطيف طلحة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية قد عقد اجتماعا مع أعضاء اللجنة الفرعية بالمنطقة، لمناقشة الإجراءات والضوابط اللازمة لاستقبال طلبات المتقدمين للعمل بنظام الأجر (الحصة)، لسد العجز في التخصصات المطلوبة، والارتقاء بالعملية التعليمية بمعاهد المنطقة.

جدير بالذكر أن الأزهر الشريف قد أعلن عن حاجته للاستعانة بعدد (12498) معلمًا بنظام العمل بالحصة للعام الدراسي 2024/2025م، بجميع المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية، لسد العجز في بعض التخصصات والمراحل بالإدارات التعليمية التابعة لها.