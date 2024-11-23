القومي للمرأة يطلق حملة "حقك تعيشي في أمان"

يطلق المجلس القومي للمرأة حملة طرق الأبواب تحت شعار "حقك تعيشي في أمان"، الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID"ومؤسسة كير مصر، وتستمر على مدار خمسة أيام، وذلك في إطار برنامج “إنهاء العنف ضد النساء والفتيات”، حملة الـ 16 يوما من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة.

تهدف الحملة إلى توعية الأسر بعدد من قضايا العنف التي تؤثر على النساء والفتيات، ومنها مخاطر الزواج المبكر، وختان الإناث، والعنف المنزلي، علاوة على توضيح القرارات والإجراءات التي تدعم حماية النساء والفتيات من مختلف أشكال العنف، وذلك في ست محافظات هي سوهاج، أسيوط، الفيوم، البحيرة، الشرقية، والدقهلية.

وتستهدف الحملة الوصول إلى 45 ألف أسرة، وتُصمَّم الرسائل التوعوية بما يتناسب مع الاحتياجات الخاصة لكل محافظة والتحديات التي تواجه الأسر فيها.

وسبق الحمله تنظيم دورة تدريبية على مدار يومين استهدفت 300 من رائدات المجلس لنقل الرسائل التوعوية بفعالية ودقة إلى المجتمعات المستهدفة، مما يسهم في تحقيق تفاعل إيجابي ومستدام مع قضايا النساء والفتيات.