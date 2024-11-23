ناقد رياضي: هناك مفاجأة سرية تم الكشف عنها بالأمس في مباراة الأهلي

كشف إسلام محمد، الناقد الرياضي، أسباب فقدان الأهلي نقطتين في مباراته أمس، أمام الاتحاد السكندري ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتابع خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك ركلتين جزاء لم يتم احتسابهما في مباراة الأمس.

ولفت إلى أن هناك مفاجأة سرية تم الكشف عنها بالأمس، وهي وجود تواصل سري مباشر بين الحكام وعربة المخرجين، حيث إنهم يجتمعوا مع بعض لمدة ساعتين، ورغم ذلك استمرت الكوارث في الملعب.

وأردف، أن هناك ركلة جزاء مستحقة للاتحاد السكندري أمام الأهلي في مباراة الأمس لم يحصل عليها، مؤكدا أن هناك أزمة ثقة في الحكام، ومحمد معروف بأن لديه مشاكل مع القلعة الحمراء على حد وصفه.