تامر حسني يعلن تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم

اعلن المطرب تامر حسني، تأجيل موعد صلاة الجنازة على الملحن والشاعر الغنائي محمد رحيم، ذلك بعد وفاته في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 23 نوفمبر.

وكتب تامر حسني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «انستجرام»: «تم تأجيل صلاة جنازة الفنان محمد رحيم، والصلاة ليست اليوم، وسيعلن عن موعدها أخوه الأستاذ طاهر رحيم».

ورحل عن عالمنا الملحن الكبير محمد رحيم، عن عمر ناهز 45 عامًا، وذلك إثر تعرضه لـ أزمة قلبية مفاجئة، وتعرض محمد رحيم خلال الأشهر الماضية لـ وعكة صحية، حيث أصيب بذبحة صدرية نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات، وقام بعمل عملية قسطرة، إلا أنه تماثل للشفاء، وقام بعدها بالعودة إلى المنزل وطرح أغنية جديدة.