ads
السبت 23 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

تامر حسني يعلن تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم

محمد رحيم
محمد رحيم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اعلن المطرب تامر حسني، تأجيل موعد صلاة الجنازة على الملحن والشاعر الغنائي محمد رحيم، ذلك بعد وفاته في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 23 نوفمبر.
وكتب تامر حسني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «انستجرام»: «تم تأجيل صلاة جنازة الفنان محمد رحيم، والصلاة ليست اليوم، وسيعلن عن موعدها أخوه الأستاذ طاهر رحيم».
ورحل عن عالمنا الملحن الكبير محمد رحيم، عن عمر ناهز 45 عامًا، وذلك إثر تعرضه لـ أزمة قلبية مفاجئة، وتعرض محمد رحيم خلال الأشهر الماضية لـ وعكة صحية، حيث أصيب بذبحة صدرية نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات، وقام بعمل عملية قسطرة، إلا أنه تماثل للشفاء، وقام بعدها بالعودة إلى المنزل وطرح أغنية جديدة.

تأجيل جنازة محمد رحيم وفاة الملحن محمد رحيم