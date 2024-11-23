ضبط 254 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية بكفر الشيخ

تابع اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية بمركز ومدينة دسوق، في الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، بإشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وإدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطري.

وأسفرت الحملات عن ضبط 254 عبوة مواد غذائية ومنظفات منتهية الصلاحيه بمحل سوبر ماركت وضبط كمية وقدرها 160 كيلو سمنه مجهولة المصدر وبدون فواتير بمصنع حلويات بالإضافة الي ضبط كمية وقدرها 200 كيلو جرام أجبان بدون بيانات وضبط 40 علبة أقراص قاتل للناموس مجهول المصدر وبدون فواتير بمحل سوبر ماركت إلى جانب ضبط كمية وقدرها 20 كيلو زبيب بدون بيانات بمصنع حلويات وضبط عشرين كيلو جرام خليط أجبان بدون بيانات بمحل سوبر ماركت.

كما تم ضبط 11 علبة سجائر مستوردة مجهولة المصدر وبدون فواتير بمحل سوبر ماركت وتحرير محضر غلق في مواعيد العمل الرسمية لمحل بقال تموينى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات

وكلف محافظ كفرالشيخ، باستمرار الحملات التفتيشية على الأسواق والمطاعم للتأكد من سلامة وصحة المواد الغذائية المعروضة للبيع، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، والتأكد من جودة المواد الغذائية المعروضة للبيع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

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