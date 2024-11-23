بالفيديو.. تفاصيل افتتاح أسواق اليوم الواحد بالقاهرة

كشفت بسمة أبو العزم، الصحفية المتخصصة في أخبار وزارة التموين، تفاصيل افتتاح وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق، ومحافظ القاهرة إبراهيم صابر، سوق اليوم الواحد ركن فاروق في حلوان.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتم اختيار أماكن ذات كثافة سكانية حتى تكون هناك أكبر استفادة من المواطنين.

ولفتت إلى أن هناك إقبال كبير من المواطين على أسواق اليوم الواحد، والوزير شدد خلال لقائه مع المواطنين على أهمية الجودة العالية للسلع المعروضة وسعرها قبل وبعد التخفيض.

وأكدت أن سوق اليوم الواحد مستمر مرة واحدة أسبوعيًا في نفس المكان حتى تتحقق المنافسة مع السوق الحر.

واختتمت، أن أسواق اليوم الواحد هي جزء من خطة الدولة للقضاء على عشوائية الأسواق، لافتة إلى أن هناك 1105 سوق عشوائي في مصر وهناك خطة لتطويرهم بـ 44 مليار جنيه، وتم تطوير 36 سوقا منها.