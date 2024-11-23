موعد مباراة الأهلي واستاد أبيدجان الإيفواري في دوري أبطال إفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة استاد أبيدجان الإيفواري، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا التي يحمل المارد الأحمر لقبها في أخر موسمين، كما أنه صاحب الرقم القياسي في التتويج باللقب 12 مرة.

موعد مباراة الأهلي واستاد ابيدجان

تنطلق صافرة مباراة الأهلي واستاد أبيدجان الإيفواري في دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة السادسة مساء يوم الثلاثاء المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

أسفرت قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا التي أقيمت بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بالقاهرة عن وقوع الأهلي "حامل اللقب" في المجموعة الثالثة مع أندية استاد أبيدجان الإيفواري وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي وشباب بلوزداد الجزائري.

عدد الجماهير في مباراة الأهلي واستاد أبيدجان

تلقي مسؤولو النادي الأهلي موافقة رسمية من الجهات الأمنية في يالساعات الماضية، على حضور 30 ألف متفرج من جمهور القلعة الحمراء في مباراة الفريق الأحمر أمام استاد أبيدجان الإيفواري يوم 26 نوفمبر الجاري في بداية مشوار المارد الأحمر بدور مجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا التي يحمل الأهلي لقبها في اخر نسختين.

وستقام مباراة الأهلي واستاد ابيدجان الإيفواري على استاد القاهرة الدولي في السادسة مساء يوم الثلاثاء المقبل بحضور 30 ألف متفرج من جمهور الأهلي.

مواعيد مبارايات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

الجولة الأولى.. الأهلي ضد ستاد أبيدجان فى القاهرة 6 مساء الثلاثاء المقبل

الجولة الثانية.. أورلاندو بايرتس ضد الأهلي فى جنوب إفريقيا يومي6-8 ديسمبر 2024.

الجولة الثالثة .. الأهلي ضد شباب بلوزداد في القاهرة يومي 13-15 ديسمبر المقبل.

الجولة الرابعة .. شباب بلوزداد ضد الأهلي في الجزائر يومي 3-5 يناير 2025.

الجولة الخامسة.. ستاد أبيدجان ضد الأهلي في كوت ديفوار يومي 10-12 يناير 2025.

الجولة السادسة .. الأهلي ضد أورلاندو بايرتس في القاهرة يومي 17-19 يناير 2025.