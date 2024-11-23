دفاع الشاب المصفوع من عمرو دياب يطالب بتعويض مدني 5 ملايين جنيه

بدأت محكمة جنح التجمع ، محاكمة الفنان عمرو دياب أولى جلسات محاكمته في اتهامه بصفع الشاب سعد أسامة داخل إحدى الفنادق بمنطقة التجمع بالقاهرة الجديدة.

وحضر محامي عمرو دياب في جلسة الجنح وتم إثبات حضوره كما أثبت محامي سعد صاحب واقعة الصفع حضورة ودفع بمبلغ مالي 5 ملايين جنيه تعويض مدني في القضية.

كما شهدت الجلسة تغيب الفنان عمرو دياب عن جلسة محاكمته.

وقررت نيابة القاهرة الجديدة، إحالة الشاب سعد .م. صاحب واقعة الصفع على يد الفنان عمرو دياب إلى محكمة الجنح في اتهامه بالتعدي على الأخير داخل حفلة بالقاهرة.

كما قررت نيابة القاهرة الجديدة، إحالة أيضا الفنان عمرو دياب لمحكمة الجنح في واقعة التعدي على شاب داخل حفلة بأحد الفنادق بالقاهرة.

