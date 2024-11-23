ارتفاع حصيلة العدوان على منطقة البسطة في بيروت إلى 11 شهـيدا و23 مصابا

أعلن الدفاع المدني اللبناني، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة العـدوان على منطقة البسطة في بيروت إلى 11 شهـيدا و23 مصابا، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي نفس السياق، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم، غارة جوية على وسط العاصمة اللبنانية بيروت، استهدفت مبنى سكنيًا مكونًا من 8 طوابق في شارع المأمون بمنطقة البسطة، ما أدى إلى تدميره.

وأشارت وكالة الأنباء اللبنانية إلى أن الغارة تخللها إطلاق أربعة صواريخ على الأقل، في إطار الحملة العسكرية الإسرائيلية المكثفة ضد حزب الله اللبناني. كما أفادت الوكالة بسماع دوي انفجارات في المنطقة جراء الهجوم الجوي على البسطة.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية ان الغارة أسفرت عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة أكثر من 30 آخرين، وفقًا للحصيلة الأولية.

ومنذ أواخر سبتمبر الماضي، كثّفت إسرائيل ضرباتها الجوية وبدأت العمليات البرية في لبنان، بعد تبادل القصف مع حزب الله عقب الحرب على قطاع غزة. ويعتبر حزب الله تلك الهجمات جزءًا من "جبهة إسناد" لصالح غزة منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023.