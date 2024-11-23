وزارة الإنتاج الحربي تشارك في الملتقى الصناعي والقاهرة الدولي للأخشاب و الماكينات

تشارك وزارة الإنتاج الحربي بمنتجاتها في "الملتقى الصناعي" و " القاهرة الدولي للأخشاب و الماكينات".

وأوضح الوزير أنه سيتم المشاركة في "الملتقى و المعرض الدولى السنوي للصناعة" للمرة الثالثة على التوالي، المقرر إقامته بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، و المقام خلال الفترة من ( 25 إلى 27 من شهر نوفمبر الجاري )، بعدد من منتجات شركات الإنتاج الحربي وهي :(مسبوكات مختلفة – عبوات الصفيح المعدنية – مزيل رواسب بارود – زيت السلاح – رش ضغط الهواء – أفران – محركات – كابلات – بويات - الأسبريهات – الرداخات – أقراص الوقود الجافة – أجهزة إطفاء الحريق – جنوط – الباب المعدني المقاوم للحريق – ماكيت المستشفى الميداني – ماكيت خط تدوير المخلفات من شجر الموز لإنتاج السماد العضوي و العبوات الكرتونية- بطاريات سيارات – جهاز توليد المياه من الهواء).

و تدعو " وزارة الإنتاج الحربي" جميع المعنيين للمشاركة و الأطلاع على المنتجات المختلفة لشركات الإنتاج الحربي من خلال المعرض.

كما أشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الإنتاج الحربي إلى أن شركتي شبرا للصناعات الهندسية و حلوان للآلات و المعدات؛ ستشارك في معرض القاهرة الدولي للأخشاب و الماكينات، و المقام خلال الفترة من (28 إلى 30 نوفمبر من الشهر الجاري) بمركز مصر للمعارض الدولية بمدينة نصر.

وتتمثل المنتجات المزمع المشاركة بها في المعرض في (محركات – شفاط – رول أب لماكينة فرم و نشارة الخشب – رول أب ماكينات النجارة – بروشورات لمعدات النجارة).