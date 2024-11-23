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السبت 23 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وزارة الإنتاج الحربي تشارك في الملتقى الصناعي والقاهرة الدولي للأخشاب و الماكينات

وزير الإنتاج الحربي
وزير الإنتاج الحربي محمد صلاح الدين مصطفى
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تشارك وزارة الإنتاج الحربي بمنتجاتها في "الملتقى الصناعي" و " القاهرة الدولي للأخشاب و الماكينات".
وأوضح الوزير  أنه سيتم المشاركة في "الملتقى و المعرض الدولى السنوي للصناعة" للمرة الثالثة على التوالي، المقرر إقامته بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، و المقام خلال الفترة من ( 25 إلى 27 من شهر نوفمبر الجاري )، بعدد  من منتجات شركات الإنتاج الحربي وهي :(مسبوكات مختلفة – عبوات الصفيح المعدنية – مزيل رواسب بارود – زيت السلاح – رش ضغط الهواء – أفران – محركات – كابلات – بويات -  الأسبريهات – الرداخات – أقراص الوقود الجافة – أجهزة إطفاء الحريق – جنوط – الباب المعدني المقاوم للحريق – ماكيت  المستشفى الميداني – ماكيت خط تدوير المخلفات من شجر الموز لإنتاج السماد العضوي و العبوات الكرتونية- بطاريات سيارات – جهاز توليد المياه من الهواء).   
و تدعو " وزارة الإنتاج الحربي" جميع المعنيين للمشاركة و الأطلاع على المنتجات المختلفة لشركات الإنتاج الحربي من خلال المعرض.

 كما أشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الإنتاج الحربي إلى أن شركتي   شبرا للصناعات الهندسية و حلوان للآلات و المعدات؛ ستشارك في معرض القاهرة الدولي للأخشاب و الماكينات، و المقام خلال الفترة من (28 إلى 30 نوفمبر من الشهر الجاري) بمركز مصر للمعارض الدولية بمدينة نصر.

 وتتمثل المنتجات المزمع المشاركة بها في المعرض في (محركات – شفاط – رول أب لماكينة فرم و نشارة الخشب – رول أب ماكينات النجارة – بروشورات لمعدات النجارة).

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