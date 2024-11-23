طلاب مدرسة محمد فريد في زيارة تثقيفية إلى جامعة قناة السويس

في إطار تعزيز الدور التوعوي والتثقيفي لجامعة قناة السويس، استقبلت الجامعة وفدًا من طلاب مدرسة محمد فريد في زيارة ميدانية تهدف إلى تعريفهم بالكليات المختلفة، وإثراء معارفهم حول الجوانب الصحية والبيئية.

جاءت الزيارة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، الذي أكد أن الجامعة تفتح أبوابها دائما للمجتمع المحلي، مشددًا على أهمية هذه الفعاليات في توعية الأجيال الناشئة وتعريفهم بالمعارف الحديثة وسبل الاهتمام بالصحة العامة والبيئة.

يتم تنفيذ برنامج الزيارة بإشراف عام الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والتي أشارت إلى أن مثل هذه الأنشطة تُسهم في بناء وعي مجتمعي شامل لدى الطلاب، وتعزز لديهم روح التعاون والانتماء الوطني.

بدأت الجولة بزيارة كلية طب الفم والأسنان، تحت إشراف الدكتورة داليا فياض، عميد الكلية، والدكتورة وفاء الحصري، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

قدمت الدكتورة رحاب صلاح، المدرس بقسم طب الفم وعلاج اللثة، محاضرة تعريفية تناولت أقسام الكلية، وكيفية العناية بصحة الفم والأسنان، والتوعية بمخاطر تلوث الأسنان، وأهمية النظافة الشخصية.

كما شرحت الطرق الصحيحة لغسل الأسنان وعدد المرات اليومية الموصى بها.

بعد ذلك، توجه الطلاب إلى كلية الطب البيطري تحت إشراف الدكتورة داليا منصور، عميد الكلية، والدكتور محمد الشبراوي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. اصطحبهم الدكتور أحمد صلاح الدين، أستاذ مساعد ورئيس قسم الحياة البرية، في جولة داخل متحف الحياة البرية، حيث تعرفوا على أهمية الحياة البرية، هجرة الطيور، ودورها في الحفاظ على التوازن البيئي.

نُظمت الزيارة بإشراف الأستاذة إيفون حبيب، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.

تأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من الأنشطة التي تنظمها الجامعة لتعزيز دورها في خدمة المجتمع وإعداد أجيال واعية ومُدركة لمسؤولياتها تجاه الوطن.