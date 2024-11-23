وزير الداخلية اللبناني السابق: نأمل أن تنتهي الحرب ويعود لبنان إلى سابق عهده

أعرب وزير الداخلية اللبناني السابق مروان شربل، عن أمله في أن تنتهي الحرب الدائرة حاليا في القريب العاجل ويعود لبنان إلى حاله الطبيعي وسابق عهده، وأن يهدأ الوضع في الجنوب وفي كل المناطق اللبنانية.

وأشار شربل - في تصريح خاص لقناة (القاهرة الإخبارية) اليوم /السبت/ - إلى أن الأوضاع الأمنية تتفاقم في ظل التصعيد المستمر.. وقال: "منذ أكثر من سنة وشهرين، ونحن نعيش تحت القصف المستمر من قبل إسرائيل، التي حاولت التقدم نحو 2 كيلو متر في بعض المناطق لتقطع الطريق عن إمدادات المقاومة اللبنانية".

وتطرق إلى الغارة الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت وسط بيروت قائلًا: "ما حدث فجر اليوم بمنطقة البسطة كان مؤلمًا جدًا، حيث استهدفت إسرائيل بناءً يضم عائلات مهجرة من الجنوب؛ مما أسفر عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة أكثر من 23 آخرين".. مؤكدا أن الهجوم كان متعمدًا، ولم يكن هناك أي تحذير للسكان.

وتابع شربل قائلا "إسرائيل تعودت على قصف المدن في ساعات الليل المتأخرة، وذلك بهدف إيقاع أكبر عدد من الضحايا بين المدنيين، كما حدث في الضاحية الجنوبية قبل يومين، حيث حاولت استهداف 6 أبنية كانت خالية من السكان".. مشيرا إلى أن إسرائيل هدفها قتل أكبر عدد ممكن من المدنيين الأبرياء.