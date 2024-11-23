الأنبا عمانوئيل يترأس قداس عيد الملاك ميخائيل

ترأس الأنبا عمانوئيل عياد، صباح اليوم مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، قداس رئيس الملائكة ميخائيل، وذلك بكنيسته بنجع الصياغ، بالأقصر.

كذلك، ترأس مراسم السيامة الكهنوتية للأب مايكل إميل، كما منح الأنبا عمانوئيل الدرجة الإنجيلية للشماس الإكليريكي تامر شايب.

شارك في الصلاة والاحتفال عدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، حيث أشاد راعي الإيبارشية بشهادة المكونين للمتقدمين للسيامة، متمنيًا لهما مسيرة مقدسة، وخدمة مباركة.

ووجه الأنبا عمانوئيل رسالة خاصة إلى الأب مايكل، ليكون شهادة حية للخدمة، على مثال الرب يسوع المسيح، الراعي الصالح، الذي يبذل ذاته من أجل الخراف.

كذلك، دعا الأب المطران الشماس تامر، أن يثبته الرب في دعوته، ويمنحه الاستمرارية والثبات، نحو مذبح الرب في سر الكهنوت.

وفي ختام القداس، شكر الحضور الكريم، من الآباء القمامصة والكهنة، والرهبان والراهبات، خاصة أسر المحتفى بهما، وجميع المشاركين، وكافة من نظم وأعد هذه المناسبة، التي أضافت إلى الكنيسة مزيدًا من الفرح، والتجديد الروحي.

وبهذه المناسبة، يهنئ المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر الأب مايكل وليم، والشماس الإكليريكي تامر شايب، ويتمنى لهما خدمة ورسالة مثمرة في حقل الرب