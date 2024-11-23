أستاذ اقتصاد: مبادرة أسواق اليوم الواحد تضرب فكرة الاحتكار

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إن مبادرة "أسواق اليوم الواحد" بالمحافظات تستهدف الأماكن التى بها كثافة سكانية عالية جدًا، لافتًا إلى أن تلك المبادرة تهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن.

وأضاف عنبر خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن المبادرة تخفف وتمسح حلقات الوساطة فى البائع والمستهلك، هي أحد سبل تدخل الدولة بشكل مباشر لمعالجة بعض القضايا الاقتصادية وتحديدا عملية التضخم، من خلال زيادة المعروض من السلع والخدمات.

ولفت إلى أن تلك المبادرة تضرب فكرة الاحتكار في مقتل؛ لأنها تقلل حلقات الوساطة ما بين المنتج والمستهلك النهائى، وهذا يعطي نتائج على المدى القصي والمدى الطويل.

وأشار إلى أن التأثير الذى ستحدثه المبادرة على المدى القصير هو علاج لمشكلة التضخم وزيادة المعروض من السلع والخدمات، أما على المدى الطويل فتيعطى المستهلك قدر كبير من الثقة وأن هذه المنتجات لن تقل كمياتها المعروضة ولن تزيد أسعارها الحالية.