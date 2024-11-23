استشهاد 4 أشخاص وإصابة 23 آخرين في هجوم جوي للاحتلال الإسرائيلي على وسط بيروت

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي هجوما جويا قويا استهدف وسط العاصمة اللبنانية بيروت، في وقت مبكر من اليوم /السبت/؛ ما أسفر عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة 23 آخرين.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية - في بيان أوردته الوكالة اللبنانية للإعلام - أن "أربعة أشخاص على الأقل استشهدوا وأصيب 23 آخرون في الهجوم الذي استهدف حي (البسطة) في بيروت".

وأشارت وكالة الأنباء اللبنانية إلى أن العاصمة بيروت استفاقت على مجزرة مروعة، حيث دمر طيران الاحتلال الإسرائيلي مبنى سكنيا مؤلفا من ثماني طوابق، بخمسة صواريخ، في شارع "المأمون" بمنطقة (البسطة)، كما أدى العدوان إلى تضرر عدد كبير من المباني المحيطة.

وأظهرت مقاطع بثتها عدد من وسائل الإعلام اللبنانية مبنى واحدا على الأقل منهارا وعددا من المباني الأخرى تعرض لأضرار جسيمة.

وفي السياق ذاته.. تواصلت اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على قرى قضاءي "صور" و"بنت جبيل" جنوبي لبنان، منذ أمس وحتى صباح اليوم السبت؛ حيث أغار طيران الاحتلال المسير على بلدة (طورا) مستهدفا دراجتين ناريتين؛ ما أدى إلى استشهاد شخصين.

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