تعرف على موعد ومكان تشييع جثمان الملحن محمد رحيم

يشيع جثمان الملحن محمد رحيم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة ظهر اليوم السبت.

وأعلن المطرب تامر حسني، عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك» وفاة الملحن محمد رحيم، كما أعلن عن الخبر الشاعر عمرو الخضري، عبر حسابه بموقع «فيسبوك»، وكتب: «لا حول ولا قوة إلا بالله وفاة الملحن الكبير محمد رحيم الله يرحمه ويغفر له».

يذكر أن محمد رحيم تعاون مع العديد من الفنانين أبرزهم نوال الزغبي، عمرو دياب، أنغام، أصالة نصري، محمد حماقي، آمال ماهر، إليسا، حسين الجسمي، هشام عباس، خالد عجاج، خالد سليم، محمد محي، سميرة سعيد، شيرين عبد الوهاب، وردة الجزائرية، وآخرون.