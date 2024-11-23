الكرملين: لا حديث عن التعبئة في روسيا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن السلطات الروسية لا تفكر في تعبئة السكان.. وقال "لا يوجد أي حديث عن التعبئة".

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم /الكرملين/ أوردته وكالة"سبوتنيك" الروسية.

وأطلقت أوكرانيا صواريخ "ستورم شادو" بعيدة المدى لأول مرة لضرب عمق الأراضي الروسية، في أعقاب حصول كييف على إذن الولايات المتحدة باستخدام صواريخ بعيدة المدى ضد روسيا.

ووجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الخميس الماضي، رسالة حول سير العملية العسكرية الخاصة، بإطلاق صاروخ "أوريشنيك" الباليستي فرط الصوتي ضد أهداف أوكرانية، حيث استهدفت القوات المسلحة الروسية، في مدينة /دنيبروبيتروفسك/ الأوكرانية، أحد أكبر المجمعات الصناعية المعروفة منذ زمن الاتحاد السوفييتي، والتي تنتج أيضًا تكنولوجيا الصواريخ.

وقال بيسكوف إن رسالة بوتين تحمل رسالة واضحة للغرب بأن "أي قرارات متهورة أو دعم عسكري موجه ضد روسيا لن يبقى بلا رد".