تعيينات جديدة بارزة لإدارة ترامب تعكس رؤيته المستقبلية

في خطوة تجذب الأنظار نحو تشكيل فريقه الإداري، أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عن سلسلة من الترشيحات القيادية التي تعكس رؤيته المستقبلية.

وتضم التعيينات الجديدة أسماء بارزة من خلفيات مهنية مختلفة، بما في ذلك الطب، الرياضة، والسياسة مما يفتح الباب لتنوع في الخبرات يهدف إلى تعزيز فعالية الإدارة الأمريكية المقبلة.. حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية"

واختار الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب، الدكتور مارتن مكاري، الجراح والكاتب لرئاسة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)،حيث يرى ترامب أن مكاري القائد القادر على إعادة تركيز الوكالة الأهم في تنظيم الأدوية، حيث تعهد مكاري بالعمل على إزالة التعقيدات البيروقراطية وضمان وصول العلاجات الطبية بسرعة وكفاءة للأمريكيين.

وضمن خطواته لتوسيع دائرة الكفاءات، رشح ترامب لوري تشافيز-دي ريمر، عضوة الكونجرس من ولاية أوريجون، لتولي منصب وزيرة العمل، وأشاد ترامب بتفانيها في دعم القوى العاملة الأمريكية، معربا عن تطلعه للعمل معها لخلق فرص جديدة للعمال الأمريكيين، وتوسيع برامج التدريب المهني فضلا عن زيادة الأجور وتحسين ظروف العمل.

وفي خطوة تحمل أبعادا غير تقليدية، عين ترامب لاعب كرة القدم الأمريكي السابق "سكوت تيرنر" وزيرا للإسكان والتنمية الحضرية.

كما رشح الرئيس الأمريكي المنتخب، المسؤول السابق بوزارة الخارجية، أليكس وونج، للعمل كنائب لمستشار الأمن القومي.

وذكر ترامب أن وونج، الذي شغل منصب نائب الممثل الخاص لكوريا الشمالية خلال الإدارة الأولى لترامب، ساعد في التفاوض على عقد قمتي مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وتأتي هذه التعيينات وسط تحديات كبيرة تواجه القطاعات الداخلية المختلفة أو الخارجية، إلا أنها تحمل في طياتها فرصا لتغيير جذري في إدارة الصحة العامة، القوى العاملة، والتنمية الحضرية والعلاقات الخارجية.