"المركزي الصيني" : الصين تحافظ على سعر صرف اليوان مستقرا بشكل أساسي

قالت "ليو يه" المسؤولة في البنك المركزي الصيني، إن بلادها ستحافظ على سعر صرف اليوان مستقرا بشكل أساسي عند مستوى متكيف ومتوازن".

وأشارت المسؤولة الصينية -في تصريح أوردته وكالة أنباء شينخوا الصينية اليوم /السبت/، إلى أن البنك سيمنع بناء توقعات جماعية أحادية الجانب وتحقيق الذات في سوق الصرف الأجنبي، كما سيحول دون حدوث مخاطر تجاوز سعر الصرف.

وأوضحت أن استقرار سعر صرف اليوان سيكون مدعوما بعوامل مواتية متعددة، بما في ذلك التوازن في ميزان المدفوعات، ومرونة سوق الصرف الأجنبي، والسياسات الحكومية الاقتصادية الكلية الداعمة التي حسّنت توقعات السوق، إلى جانب تعزيز التعافي الاقتصادي للبلاد.

وتوقعت ليو أن يُظهر سعر صرف اليوان تقلبات في الاتجاهين، متأثرا بعوامل مثل اتجاهات التنمية المتباينة بين الاقتصادات، وعدم اليقين الجيوسياسي، والتقلبات في الأسواق المالية العالمية.

وكشف بنك الشعب الصيني عن سلسلة من السياسات لتعزيز النمو الاقتصادي للبلاد، والتي دخلت حيز التنفيذ.

وأضافت أن البنك سيواصل العمل مع الإدارات الأخرى لتعزيز الدعم للتنمية المستقرة للتجارة الخارجية.