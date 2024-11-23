الاحتلال الإسرائيلي يصدر تحذيرات جديدة لإخلاء ثلاثة مبان في بيروت

أصدر الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، تحذيرات جديدة لإخلاء المدنيين في محيط ثلاثة مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت، قبل الغارات الجوية على أصول حزب الله.

وذكرت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) أن أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي نشر خرائط إلى جانب الإعلان الذي يدعو المدنيين إلى الابتعاد عن المواقع على مسافة 500 متر على الأقل.

وفي سياق متصل، قال الجيش الإسرائيلي إن طائرات مقاتلة قصفت مباني لقيادة حزب الله ومواقع أخرى للبنية التحتية في حي الضاحية ببيروت خلال اليوم الماضي.

وأصدر الجيش الإسرائيلي لقطات للضربات، موضحا أن الأهداف ضربت في قلب المناطق المدنية في الضاحية، وأنه اتخذ خطوات للحد من الضرر الذي قد يلحق بالسكان خلال الضربات.