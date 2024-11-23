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السبت 23 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يستقر على فسخ عقد يوسف أيمن في الميركاتو الشتوي

يوسف أيمن مدافع
يوسف أيمن مدافع الأهلي
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استقرت  لجنة التخطيط بالنادي الأهلي على إنهاء عقد اللاعب القطري يوسف أيمن مدافع الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في ظل عدم قناعة الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر بإمكانيات اللاعب.

وتعاقد الأهلي مع يوسف أيمن في الصيف الماضي قادما من نادي الدحيل القطري لمدة موسم على سبيل الإعارة مع وضع بند احقيه شراء اللاعب نهائيا بعد نهاية مدة الإعارة.

وجاء قرار لجنة التخطيط بالتنسيق مع “كولر” في ظل تواضع مستوى اللاعب واستبعاده المستمر من قائمة المباريات لعدم قناعة الجهاز الفني بامكانيات اللاعب القطري.

ومن المنتظر أن تعقد لجنة التخطيط جلسة خلال الفترة المقبلة مع “كولر” للاتفاق على فسخ عقد يوسف أيمن لعدم حاجة الفريق لخدماته في الفترة المقبلة.

لجنة التخطيط بالنادي الأهلي القطري يوسف أيمن فسخ عقد يوسف أيمن النادي الاهلي