الأهلي يستقر على فسخ عقد يوسف أيمن في الميركاتو الشتوي

استقرت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي على إنهاء عقد اللاعب القطري يوسف أيمن مدافع الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في ظل عدم قناعة الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر بإمكانيات اللاعب.

وتعاقد الأهلي مع يوسف أيمن في الصيف الماضي قادما من نادي الدحيل القطري لمدة موسم على سبيل الإعارة مع وضع بند احقيه شراء اللاعب نهائيا بعد نهاية مدة الإعارة.

وجاء قرار لجنة التخطيط بالتنسيق مع “كولر” في ظل تواضع مستوى اللاعب واستبعاده المستمر من قائمة المباريات لعدم قناعة الجهاز الفني بامكانيات اللاعب القطري.

ومن المنتظر أن تعقد لجنة التخطيط جلسة خلال الفترة المقبلة مع “كولر” للاتفاق على فسخ عقد يوسف أيمن لعدم حاجة الفريق لخدماته في الفترة المقبلة.