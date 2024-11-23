طاهر محمد يغيب عن مباراة الأهلي والبنك.. لهذه الأسباب

يغيب طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مباراة الفريق المقبلة في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

ويلتقي الأهلي مع البنك الأهلي في الأول من ديسمبر المقبل في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

جاء غياب طاهر محمد طاهر عن الأهلي أمام البنك الأهلي بسبب تراكم الإنذارات.

وحصل طاهر محمد طاهر على 3 انذارات في الدوري خلال الجولات الثلاثية التي خاضها الفريق حيث تلقى البطاقة الأولى في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا وثم تكرر نفس الأمر في مباراة الأهلي وزد بالجولة الثانية، قبل أن يحصل على بطاقة صفراء ثالثة في مباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري أمس.

الأهلي يتعادل مع الاتحاد السكندري

سقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في فخ التعادل مع الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق في اللقاء الذي اقيم أمس الجمعة على ملعب السلام بالجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

سجل هدف الأهلي اللاعب عمرو السولية من ضربة جزاء، وتعادل للفريق السكندري اللاعب فإن ديرك في الدقيقة 87.