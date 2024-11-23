أبل تبدأ في تطوير Siri لتعمل بالذكاء الاصطناعى

بدأت شركة أبل تحديث نسخة من مساعدها الصوتي الرقمي Siri الذي يتصف بقدرات محادثة متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث أعلنت شركة تصنيع أجهزة أيفون عن قوائم وظائف ترمز إلى أنها ترغب في بناء نسخة أكثر محادثة من Siri، وفقا لتقرير صادر عن بلومبرج.

وورد في إحدى قوائم الوظائف: "ستنضم إلى فريق يعيد تعريف الحوسبة، ويبتكر تقنيات مساعدة محادثة رائدة لكل من الأنظمة واسعة النطاق وأجهزة العملاء الحديثة ، ومع الأشخاص الذين بنوا المساعدين الأذكياء".

وأضافت أن الشركة تبحث في الوقت الحالي عن مرشحين لديهم خبره بواجهات الذكاء الاصطناعي التحادثي والتقنيات ذات الصلة.

ومن المتوقع أن يكون المساعد الصوتي المحدث، والذي يطلق عليه داخليا اسم "LLM Siri"، جزءا من عرض الذكاء الاصطناعي الرائد لشركة التكنولوجيا المتطورة والذي يسمى Apple Intelligence، كما أن الميزة لن تكون متاحة كليه لجميع المستخدمين إلا في عام 2026.

هل من الممكن LLM Siri هو إجابة أبل على ChatGPT Voice وGemini Live؟

يتم تطوير النسخة المحدثة من Siri بطريقة تستمد من نماذج اللغة الكبيرة المتقدمة (LLMs) لضمان قدرة المستخدمين على إجراء محادثات ذهابا وعودة معها.

تعتمد شركة التكنولوجيا العملاقة التي مقرها في كوبرتينو على الذكاء الاصطناعي لمساعدة Siri في التعامل مع الطلبات الأكثر تعقيدًا.

بينما ورد أن مطوري أبل كانوا يستخدمون Siri المحدثة بالذكاء الاصطناعي على أجهزة iPhone وiPad وMac من خلال تطبيق منفصل لأغراض الاختبار، فمن المحتمل أن يحل البرنامج في النهاية بدلا من واجهة Siri على أجهزة أبل الحالية.

يذكر أنه تم طرح Siri لأول مرة بواسطة أبل منذ ما يقرب من 13 عاما ، وفي يونيو الماضي ، قالت الشركة إن الذكاء الاصطناعي سيساهم في إعلان "بداية عصر جديد" للمساعد الصوتي الرقمي.

ومع ذلك، لم تقم أبل بعد بإصلاح البرنامج مع الترقيات الأخيرة التي تم إصدارها تحت شعار Apple Intelligence والتي تركز أكثر على التغييرات التجميلية مثل واجهة Siri المتوهجة الجديدة.

ويتمتع المستخدمون الذين قاموا بتنزيل تحديث برنامج iOS 18 الآن بميزة إضافيه لكتابة الأوامر إلى Siri، مما يفيد أنهم لم يعودوا اجبارا للتحدث إلى Siri بصوت عالي .

وفي الوقت ذاته ، لا يزال التكامل المتوقع على نطاق واسع بين ChatGPT وApple Intelligence قيد الانتظار ويمكن طرحه الشهر المقبل.

ويمكن أن تضيف Apple روبوتات دردشة AI أخرى مثل Gemini من Google كخيارات لمستخدمي Apple أبل تعمل على تطوير Siri حديثة تعمل بالذكاء الاصطناعىIntelligence.