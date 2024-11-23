شهداء وجرحى في غارات عنيفة للاحتلال على وسط بيروت

شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية، اليوم السبت، وسط العاصمة اللبنانية بيروت، أسفرت عن تدمير مبنى سكني مؤلف من 8 طوابق في شارع المأمون بمنطقة البسطة، وفقاً لفضائية القاهرة الإخبارية.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن أربعة صواريخ على الأقل أطلقت في هجوم جوي على وسط بيروت، مع مواصلة إسرائيل لحملتها العسكرية المُكثفة على حزب الله اللبناني.

وأضافت أن هناك دوي انفجارات في بيروت؛ جراء غارات إسرائيلية على منطقة البسطة.

وأكدت وزارة الصحة اللبنانية، أن الغارة الإسرائيلية على منطقة البسطة في بيروت أسفرت عن استشهاد 4 أشخاص وأكثر من 30 مصابًا، في حصيلة أولية للحادث.