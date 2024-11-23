«السبكى»: تسجيل وتكويد وتفعيل الوصفات الطبية إلكترونيا بالمنشآت الصحية

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بالدكتور شريف السداوي المدير العام والعضو المنتدب لاحدى شركات الأدوية والتقنيات الطبية ، وذلك بمقر هيئة الرعاية الصحية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الدكتور أحمد السبكي، إنه تم الاتفاق من حيث المبدأ على توقيع مذكرة تفاهم كبداية لشراكة استراتيجية بين الجانبين تتضمن التعاون في مجالات تدريب مقدمي الخدمة الصحية، رفع الوعي الصحي، وتعزيز البحث العلمي .

وأشار إلى أن هيئة الرعاية الصحية تمتلك قاعدة بيانات متكاملة تسهم في تحديد خطط الإنتاج المستقبلية لشركات الأدوية، بناءً على الاحتياجات الفعلية للسوق المصري والنتائج الإكلينيكية، ما يدعم تحقيق أهداف الرعاية الصحية المستدامة، لافتًا أن الهيئة تتبنى مفهوم الرعاية الصحية المبنية على القيمة لضمان تحقيق أفضل النتائج الصحية للمواطنين، مؤكدًا أن معيار استخدام الأدوية في منشآت الهيئة يعتمد بشكل أساسي على فعالية الدواء وسلامته ومأمونيته.

وتابع رئيس الهيئة، أن التعاون بين الجانبين من المقرر أن يمتد ليشمل التركيز على الاعتماد على آليات الذكاء الاصطناعي في إدارة وتحليل البيانات الصحية، مما يتيح إنشاء لوحات مؤشرات أداء (dashboards) لرصد خريطة الأمراض ودعم اتخاذ القرارات بناءً على معلومات دقيقة.

وأضاف : أن الهيئة نجحت في بناء نظام متكامل لإدارة الأدوية بمنشآتها الصحية، من خلال تشكيل لجنة متخصصة لتقييم الأدوية وتطبيق نظام إلكتروني شامل لتسجيل الأدوية وتكويدها، فضلًا عن الوصفات الطبية الإلكترونية، وتقديم العلاج وفق بروتوكولات إكلينيكية موحدة تضمن تقديم خدمات علاجية بمعايير عالمية، مشيرًا أن الهيئة تصدر 27مليون وصفة علاجية إلكترونية سنويًا بواقع أكثر من 65%من الوصفات الطبية بمحافظات التأمين الصحي الشامل.

في ختام اللقاء أكد الدكتور السبكي على أهمية تعزيز الشراكات مع الشركات العالمية العريقة ، منوهًا أن هذا التعاون يعكس إيمان الهيئة بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص وبما ينعكس على جودة مخرجات الخدمة الصحية وتحقيق أعلى مستويات الجودة في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين..

هذا، وشارك اللقاء من جانب هيئة الرعاية الصحية كل من الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية، ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني، والدكتور شريف كمال ، مستشار رئيس الهيئة لشؤون الصيدلة وإدارة الدواء، الدكتور محمد شعبان، مدير إدارة المتابعة والتقييم، الدكتورة رضوى عبد العظيم، مسؤول ملف الأورام بالمكتب الفني لرئيس الهيئة، الدكتورة نشوى جودة، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، ومن جانب شركة ميرك كلًا من دكتورة ماريان فيكتور، رئيس قسم الفعاليات والاتصالات بالشركة، الدكتور أحمد عبد المنعم، مدير الوصول إلى الأسواق والاستراتيجيات، دكتور محمود مشكي، مسؤول الوصول إلى الأسواق.

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