حالة الطقس اليوم السبت 23-11-2024 في البحيرة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، عن استقرار درجات الحرارة في محافظة البحيرة اليوم السبت الموافق 23 نوفمبر 2024، حيث يُتوقع أن يكون الطقس معتدلاً نهارًا، مع انخفاض في درجات الحرارة ليلاً.

حالة الطقس اليوم السبت

ووفقًا لبيان صادر عن محافظة البحيرة، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس معتدلاً نهارًا وليلاً، مع احتمالية لحدوث تغييرات في الصباح الباكر.

ومن المتوقع أن يتراوح ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط بين 1.50 متر إلى 2.50 متر، مع سرعة رياح تصل إلى حوالي 22 كيلومتر في الساعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

درجات الحرارة المتوقعة في محافظة البحيرة تشير إلى أن درجة الحرارة العظمى في مدينة دمنهور، عاصمة المحافظة، ستكون حوالي 25 درجة مئوية، بينما ستكون الحد الأدنى حوالي 15 درجة مئوية.

استعدادات مكثفة وجاهزية المعدات لمواجهة أثار سقوط الأمطار

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، تكاتف كافة الأجهزة التنفيذية والمرافق العامة بالمحافظة لمواجهة أثار سقوط الأمطار الغزيرة خلال موسم الشتاء.

وأضافت، في تصريحات صحفية لها، أن هناك تنسيق كامل بين الفرق الميدانية وغرفة السيطرة، التي تعمل على مدار الساعة، لتلقي البلاغات وتوجيه فرق الطوارئ إلى الأماكن المتأثرة وذلك لضمان سلامة المواطنين واستمرار حركة المرور دون عوائق.

وشددت محافظ البحيرة على التأكد من الجاهزية التامة لكافة المعدات واستمرارية عملها بكفاءة عالية، وتوزيعها في المواقع الحيوية والنقاط المعرضة لتجمع المياه، موجهه برفع درجة الاستعداد، والتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة التوقعات الجوية أولاً بأول واتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة.

وتُهيب محافظة البحيرة بالمواطنين توخي الحذر واتباع إرشادات السلامة أثناء القيادة على الطرق، خاصة في المناطق المعرضة لتجمعات المياه، وتجنب الاقتراب من أعمدة الإنارة أو الأسلاك الكهربائية المكشوفة، والتواصل الفوري مع الجهات المختصة في حال وجود أي طوارئ أو حالات تستدعي التدخل، لضمان تقديم الدعم اللازم.