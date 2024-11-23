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السبت 23 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. كلاسيكو إيطاليا بين ميلان ويوفنتوس ومواجهات قوية في البريميرليج

ارشيفية
ارشيفية
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"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم السبت الموافق 23 نوفمبر 2024، في جميع البطولات من مختلف القارات، والتي جاءت كالتالي:

مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة 

ليستر سيتي × تشيلسي – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1 

بورنموث × برايتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2 

آرسنال × نوتينجهام – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1

أستون فيلا × كريستال بالاس – الساعة 5 مساء beIN SPORTS XTRA 1

إيفرتون × برينتفورد – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2

فولهام × وولفرهامبتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 3 

مانشستر سيتي ×  توتنهام – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة 

فالنسيا × ريال بيتيس – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3 

أتلتيكو مدريد × ديبورتيفو ألافيس – الساعة 5:15 beIN Sports HD 3 

لاس بالماس × ريال مايوركا – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

جيرونا × إسبانيول – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2

سيلتا فيجو × برشلونة – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مباريات الدوري الإيطالي 

هيلاس فيرونا × انتر ميلان – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD 

ميلان × يوفنتوس – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD 

بارما × أتالانتا – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD 

مباريات الدوري الألماني 

بوروسيا دورتموند × فرايبورج – الساعة 4:30 عصرا beIN Sports HD 6 

شتوتجارت × بوخوم – الساعة 4:30 عصرا 

باير ليفركوزن × هايدنهايم – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5 

هوفنهايم × لايبزيج – الساعة 4:30 عصرا 

فولفسبورج × يونيون برلين – الساعة 4:30 عصرا 

آينتراخت فرانكفورت × فيردر بريمن – الساعة 7:30 beIN Sports HD 5 

مباريات الدوري الفرنسي 

لانس × مارسيليا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 4     

سانت إيتيان × مونبلييه – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 6   

ستاد ريمس × ليون – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4 

مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

الجونة × غزل المحلة – الساعة 5 مساء على قناة 2 on time sport

طلائع الجيش × سموحة – الساعة 5 مساء على قناة on time sport 

الزمالك × المصري البورسعيدي – الساعة 8 مساء على قناة on time sport

مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الرائد × العروبة – الساعة 3:20 عصرا على قناة ssc 1 

الوحدة × التعاون – الساعة 5:15 مساء على قناة ssc 1     

الخليج × الهلال – الساعة 7 مساء على قناة ssc 1 

مباريات الدوري التركي

ايوبسبور × تشايكور ريزا سبور – الساعة 12:30 ظهرا 

جازينتاب × إسطنبول باشاك شهير – الساعة 3 عصرا

قيصري سبور × فناربخشة – الساعة 3 عصرا

بودريم سبور × جالاتا سراي – الساعة 6 مساء

نهائي كوبا سود 

راسينج كلوب الأرجنتيني × كروزيرو البرازيلي 10 مساء beIN Sports HD 5  

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