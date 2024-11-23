تشاهدون اليوم.. كلاسيكو إيطاليا بين ميلان ويوفنتوس ومواجهات قوية في البريميرليج

"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم السبت الموافق 23 نوفمبر 2024، في جميع البطولات من مختلف القارات، والتي جاءت كالتالي:

مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ليستر سيتي × تشيلسي – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

بورنموث × برايتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2

آرسنال × نوتينجهام – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1

أستون فيلا × كريستال بالاس – الساعة 5 مساء beIN SPORTS XTRA 1

إيفرتون × برينتفورد – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2

فولهام × وولفرهامبتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 3

مانشستر سيتي × توتنهام – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

فالنسيا × ريال بيتيس – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

أتلتيكو مدريد × ديبورتيفو ألافيس – الساعة 5:15 beIN Sports HD 3

لاس بالماس × ريال مايوركا – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

جيرونا × إسبانيول – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2

سيلتا فيجو × برشلونة – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مباريات الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا × انتر ميلان – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD

ميلان × يوفنتوس – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD

بارما × أتالانتا – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مباريات الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند × فرايبورج – الساعة 4:30 عصرا beIN Sports HD 6

شتوتجارت × بوخوم – الساعة 4:30 عصرا

باير ليفركوزن × هايدنهايم – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

هوفنهايم × لايبزيج – الساعة 4:30 عصرا

فولفسبورج × يونيون برلين – الساعة 4:30 عصرا

آينتراخت فرانكفورت × فيردر بريمن – الساعة 7:30 beIN Sports HD 5

مباريات الدوري الفرنسي

لانس × مارسيليا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 4

سانت إيتيان × مونبلييه – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 6

ستاد ريمس × ليون – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

الجونة × غزل المحلة – الساعة 5 مساء على قناة 2 on time sport

طلائع الجيش × سموحة – الساعة 5 مساء على قناة on time sport

الزمالك × المصري البورسعيدي – الساعة 8 مساء على قناة on time sport

مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الرائد × العروبة – الساعة 3:20 عصرا على قناة ssc 1

الوحدة × التعاون – الساعة 5:15 مساء على قناة ssc 1

الخليج × الهلال – الساعة 7 مساء على قناة ssc 1

مباريات الدوري التركي

ايوبسبور × تشايكور ريزا سبور – الساعة 12:30 ظهرا

جازينتاب × إسطنبول باشاك شهير – الساعة 3 عصرا

قيصري سبور × فناربخشة – الساعة 3 عصرا

بودريم سبور × جالاتا سراي – الساعة 6 مساء

نهائي كوبا سود

راسينج كلوب الأرجنتيني × كروزيرو البرازيلي 10 مساء beIN Sports HD 5