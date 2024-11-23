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السبت 23 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

تامر حسين ينعى محمد رحيم: "أخي وصديقي وحبيبي.. صدمه كبيرة ووجع"

محمد رحيم
محمد رحيم
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نعي الشاعر تامر حسين الملحن محمد رحيم، والذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

ونشر الشاعر تامر حسين على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، رسالة مؤثرة في الراحل محمد رحيم.

منشور الشاعر تامر حسين 

وجاءت رسالة الشاعر تامر حسين "البقاء لله في أخي وصديقي وحبيبي الملحن العبقري محمد رحيم، صدمه كبيره ووجع يا رحيم، الله يرحمك ويجمعنا بيك على خير، يا أطيب خلق الله".

يشار أن الملحن محمد رحيم كان قد تعرض لأزمة صحية خلال الفترة الماضية، ونقل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وزاره الفنان محمد منير.

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