طيران الاحتلال يستهدف حي العمروسية بمنطقة الشويفات ببيروت

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل نقلا عن إعلام لبناني، اليوم السبت، بأن طيران الاحتلال يستهدف حي العمروسية بمنطقة الشويفات المحاذية للضاحية الجنوبية لبيروت.

في نفس السياق، شنّ طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية، اليوم، على وسط العاصمة اللبنانية بيروت، استهدفت مبنى سكنيًا مكونًا من 8 طوابق في شارع المأمون بمنطقة البسطة، مما أسفر عن تدميره بالكامل.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن الهجوم تم باستخدام أربعة صواريخ على الأقل، في وقت تواصل فيه إسرائيل حملتها العسكرية المكثفة ضد حزب الله اللبناني. وأضافت الوكالة أن دوي الانفجارات سُمع في بيروت نتيجة الغارات الجوية على منطقة البسطة.

وأكدت وزارة الصحة اللبنانية أن الهجوم أسفر عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة أكثر من 30 آخرين، وفقًا لحصيلة أولية.

ومنذ أواخر سبتمبر الماضي، كثّفت إسرائيل ضرباتها الجوية وبدأت عمليات برية في لبنان، بعد فترة من تبادل القصف مع حزب الله على خلفية الحرب على قطاع غزة. ويعتبر حزب الله هذه الضربات بمثابة "جبهة إسناد" لغزة منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023.