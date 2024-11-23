شهداء ومصابون في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة

/ استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم السبت، إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن سبعة مواطنين، بينهم 3 أطفال، استشهدوا، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا يعود للمواطن (أبو شاكر شلدان) في حي "الزيتون"، جنوب شرقي مدينة غزة.

وأضافت أن مواطنة استشهدت، وأصيب آخرون، إثر قصف للاحتلال استهدف شقة سكنية تعود للمواطن (فريد أبو طاقية) في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأشارت "وفا" إلى أن تسعة مواطنين استشهدوا، بينهم أطفال، في قصف لمنزل غرب مدينة خان يونس، وآخر لعائلة (أبو عاصي) في منطقة الشيخ ناصر، وثالث يعود للمواطن (علاء أبو سبلة) في محيط خيام النازحين في مخيم خان يونس جنوب القطاع.