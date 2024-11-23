6 عادات يومية تدمر صحة دماغك وتسبب الزهايمر

يتعرض الكثير من الأشخاص لمشاكل صحية جسيمة نتيجة عادات وسلوكيات خاطئة تسبب تدمير وانكماش للدماغ وهي الجلوس طوال الوقت أمام الشاشة أو الإفراط في تناول الوجبات السريعة، فإن تلك العادات الخطيرة والسيئة قد تلحق الضرر بأهم عضو في أجسامنا، وهو ما ييرزه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 6 أخطاء وعادات سيئة تؤدي إلى تلف و انكماش الدماغ:



الحرمان من النوم



يُفضل معظم الناس السهر حتى وقت متأخر من الليل، مما يجعلهم يفتقدون إلى النوم الجيد ليلًا، ولكن تأخير النو يؤثر سلبًا على صحتنا بأكثر من طريقة خاصة صحة الدماغ، وغالبًا ما يؤدي قلة النوم عن 8 ساعات كاملة كل ليلة إلى تعطيل راحة الدماغ مما يجعل الشخص محرومًا من النوم وما يترتب عليه من تلف الدماغ.

شرب الكثير من الكافيين

إن الأشخاص الذين يستهلكون كميات كبيرة من الكافيين أو التدخين ينتج عن ذلك ضررا شديد بالدماغ ، فهذه العادات تؤدي إلى تدهور الذاكرة وتسبب أمراض القلب والسكري والسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم مما يؤدي إلى مرض الزهايمر والخرف.

قضاء الكثير من الوقت بمفردك



يبدأ دماغك في الاستجابة ببطء عندما تقضي لساعات بمفردك، فالدماغ هو أحد أجزاء الجسم التي تستجيب أكثر عند العمل بنشاط، والتعود على الجلوس بمفردك فترات طويلة يوقف عمل الدماغ، مما يسبب اضطرابه ويزيد من النسيان، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فمن الضروري التفاعل الاجتماعي أكثر من المعتاد للحفاظ على نشاط الدماغ.

سماعات الأذن بصوت عالي جدا



طبلة الأذن هى أحد الأجزاء الحساسة جدا في الجسم، إن استعمال سماعات الأذن للاستماع إلى الموسيقى المرتفعه قد يؤدي إلى تلف سمعك بصورة دائمة ، وإذا كان ذلك يشكل ضغطا مستمرا على أذنك لأكثر من 30 دقيقة، فلن يؤثر ذلك على فقدان السمع فحسب، بل يؤثر على أنسجة المخ عن طريق تقليل الذاكرة، وذكرت جمعية الصحة الأمريكية أن السبب في ذلك هو أن المخ يجب أن يعمل بجد لفهم ما يحدث حوله، مما يجعل الأنسجة تعمل بصورة مفرطه.

الإفراط في تناول الطعام أو تناول الكثير من الوجبات السريعة



بصرف النظر عن الذاكرة والصحة العقلية، يرتبط بصحة الأمعاء، ومن الممكن أن يتباطأ عمل الدماغ أو يتدهور إذا استهلك المرء المزيد من الطعام غير الصحي بدلا من الخيارات الصحية، وقد يؤدي تناول الكثير من الوجبات السريعة مثل رقائق البطاطس والبرجر والبيتزا أو المشروبات الغازية والبطاطس المقلية إلى تدهور وظائف الدماغ.

ضعف التعرض لضوء الشمس



لقد توقف الكثير منا عن ممارسة أي تمرين أو نشاط بدني خاصة في النهار والتعرض لأشعة الشمس وذلك بسبب ظروف العمل، إما أننا نتعرض في مكيف الهواء طوال الوقت أو نفضل عدم الخروج في النهار بسبب الحرارة الشديدة أو حركة المرور، وبدون التعرض للضوء الطبيعي بقدر كافٍ، قد يتباطأ الدماغ مما يسبب الاكتئاب، وتشير الدراسات البحثية على مر السنين التي أجرتها منظمات صحية متعددة إلي أن ضوء الشمس يساعد في الحفاظ على عمل الدماغ بشكل جيد.