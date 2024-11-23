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السبت 23 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الأربعاء المقبل.. رئيس لاتفيا يبدأ زيارة عمل لكوريا الجنوبية

رئيس لاتفيا إدغار
رئيس لاتفيا إدغار رينكيفيتش
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 أعلن مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية، أن رئيس لاتفيا إدغار رينكيفيتش سيبدأ يوم /الأربعاء/ المقبل زيارة عمل إلى البلاد تستمر لمدة أربعة أيام.
وذكر المكتب - في بيان أوردته هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) اليوم /السبت/ - أن الرئيس اللاتفي سيعقد محادثات مع الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يوم الخميس القادم في العاصمة سول لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.
ومن المتوقع أن يتبادل الزعيمان وجهات النظر بشأن نشر جنود كوريين شماليين في روسيا لدعمها في الحرب ضد أوكرانيا.
جدير بالذكر أن لاتفيا، إحدى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، كانت قد وقعت اتفاقا أمنيا مع أوكرانيا في وقت سابق من هذا العام بشأن توفير الدعم العسكري لكييف.

لاتفيا كوريا الجنوبية أوكرانيا روسيا