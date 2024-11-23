اليوم.. طقس معتدل الحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا وأمطار على السواحل

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم السبت، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد و مائل للحرارة على جنوب الصعيد وطقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي كافة الانحاء .

كما يشهد اليوم السبت ، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد علي فترات متقطعة.

وامطار خفيفة ليلا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم السبت على القاهرة الكبرى والوجه البحري 27 للعظمى والصغرى 17 درجة، وعلى السواحل الشمالية 26 للعظمى والصغرى 16 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 29 للعظمى والصغرى 20 وعلى شمال الصعيد 28 للعظمي والصغرى 14 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 30 للعظمي والصغري 15 درجة .