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السبت 23 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الاحتلال ينفذ سلسلة غارات جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت

الضاحية الجنوبية
الضاحية الجنوبية ـ لبنان
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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم السبت، بأن جيش الاحتلال نفذ سلسلة غارات جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وفي السياق ذاته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عن رصد إطلاق 5 صواريخ من لبنان تجاه مدينة حيفا في شمال إسرائيل.

 وقد دوت صافرات الإنذار في حيفا والمناطق المحيطة بها، حيث سُمع دوي عدة انفجارات في المدينة. 

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه بعد تفعيل صافرات الإنذار، تم رصد عمليات اعتراض للصواريخ في سماء حيفا والمناطق المجاورة.

 كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوجود شظايا اعتراضية في عدة مناطق من الكريوت، بينما تضررت بعض السيارات جراء الانفجارات.

جيش الاحتلال غارات الضاحية الجنوبية لبيروت حيفا شمال إسرائيل