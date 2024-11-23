جيش الاحتلال يزعم تنفيذ سلسة غارات ضد أهداف تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت

زعمت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد نفذ سلسلة من الغارات الجوية ضد أهداف تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، وهي منطقة تعتبر معقلًا رئيسيًا للحزب، وفقا لمت أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

هذه الغارات تأتي في سياق التصعيد المستمر بين إسرائيل وحزب الله في الآونة الأخيرة، حيث تكثفت الهجمات عبر الحدود اللبنانية – الإسرائيلية.

في حين لم يصدر تأكيد رسمي من حزب الله أو الحكومة اللبنانية بشأن هذه الغارات، فإن الضاحية الجنوبية تعد من أكثر المناطق ذات الرمزية الكبيرة للحزب، وهي ذات كثافة سكانية عالية.