أفاد التليفزيون اللبناني، باستشهاد شخص وإصابة آخر؛ في استهداف من قِبَل مسيرة إسرائيلية على صيادين عند شاطئ صور الجنوبي.
وأشار التلفزيون - في نبأ عاجل اليوم /السبت/ - إلى وقوع شهداء وجرحى جراء الغارة الإسرائيلية على منطقة البسطة الفوقا ببيروت، مؤكدا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي وجهت تهديدا جديدا لقصف مناطق "الحدث" و"شويفات العمروسية".
بوابة العرب
التليفزيون اللبناني: شهيد ومصاب في استهداف من قبل مسيرة إسرائيلية عند شاطئ صور الجنوبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد التليفزيون اللبناني، باستشهاد شخص وإصابة آخر؛ في استهداف من قِبَل مسيرة إسرائيلية على صيادين عند شاطئ صور الجنوبي.
أفاد التليفزيون اللبناني، باستشهاد شخص وإصابة آخر؛ في استهداف من قِبَل مسيرة إسرائيلية على صيادين عند شاطئ صور الجنوبي.