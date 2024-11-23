ads
السبت 23 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

التليفزيون اللبناني: شهيد ومصاب في استهداف من قبل مسيرة إسرائيلية عند شاطئ صور الجنوبي

صور
صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 أفاد التليفزيون اللبناني، باستشهاد شخص وإصابة آخر؛ في استهداف من قِبَل مسيرة إسرائيلية على صيادين عند شاطئ صور الجنوبي.
وأشار التلفزيون - في نبأ عاجل اليوم /السبت/ - إلى وقوع شهداء وجرحى جراء الغارة الإسرائيلية على منطقة البسطة الفوقا ببيروت، مؤكدا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي وجهت تهديدا جديدا لقصف مناطق "الحدث" و"شويفات العمروسية".
 

مسيرة صور لبنان