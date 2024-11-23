ترامب يعلن ترشيح أربع قيادات جديدة في إدارته المقبلة

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، ترشيحات جديدة لأربعة مناصب قيادية في إدارته المقبلة التي ستتسلم السلطة في 20 يناير المقبل.

وشملت الترشيحات - وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم /السبت/ - اختيار الجراح والكاتب مارتن مكاري؛ لتولي رئاسة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، والطبيب والعضو السابق في مجلس النواب ديف ويلدون؛ لتولي منصب مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC".

كما رشح ترامب عضوة الكونجرس لوري تشافيز- دي ريمر من ولاية "أوريجون"؛ لتولي منصب وزيرة العمل، ورشح لاعب اتحاد كرة القدم الأمريكي السابق سكوت تيرنر؛ ليشغل منصب وزير الإسكان والتنمية الحضرية.

وتتولى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تنظيم الأدوية البشرية والبيطرية، والأجهزة الطبية، واللقاحات، حيث تعمل على الموافقة على العلاجات الجديدة وضمان سلامتها وفاعليتها قبل دخولها إلى أكبر وأربح سوق للرعاية الصحية في العالم، كما أنها مسؤولة عن معايير السلامة للغذاء والتبغ ومستحضرات التجميل.