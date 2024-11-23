أكد المتحدث باسم المجموعة القتالية الشرقية الروسية أوليج تشيخوف، أن الجيش الأوكراني خسر ما يصل إلى 160 جنديا في منطقة مسؤولية المجموعة القتالية الشرقية الروسية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال تشيخوف - حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم /السبت/ - "خلال 24 ساعة.. خسرت أوكرانيا ما يصل إلى 160 جنديا، ودبابة (T-64)، ومركبة قتالية للمشاة، ومركبة قتالية مدرعة (MaxxPro)، ونظام ذاتي الحركة (Сaesar)، ومدفع هاوتزر (М198)، ونظام مدفعية ذاتية الحركة (Akatsiya)، و8 سيارات".

وتواصل وحدات المجموعة القتالية الشرقية الروسية تنفيذ المهام العسكرية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.. ونتيجة للإجراءات الديناميكية، تمكنت وحدات المجموعة من تحسين موقعها الأمامي، وعرقلة تحسين أوكرانيا لمواقعها الأمامية، وتدوير وتحريك الاحتياطيات بالقرب من مناطق رازليف ورازدولنوي وزيليونوي بول ونوفوداروفكا ولوجوفسكوي.

