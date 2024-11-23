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السبت 23 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط المتهم بنشر شائعة عن سوء معاملة سفارة دولته عبر فيس بوك

أرشيفية
أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط أحد الأشخاص يحمل جنسية دولة النيجر لقيامه بنشر منشور علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يفيد بسوء معاملة سفارة بلده.

تلقي المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بلاغا من سفيرة دولة النيجر تفيد بتضررها من أحد الأشخاص يحمل جنسية دولة النيجر لقيامه بنشر منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يتهمها خلالها بسوء معاملة السفارة لمواطنيها، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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