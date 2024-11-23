أثناء نشر الغسيل.. سقوط طالبة من الطابق السادس في إمبابة

أصيبت طالبة بكسور وكدمات إثر سقوطها من الطابق السادس عقب اختلال توازنها أثناء نشر الغسيل بشرفة شقتها بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة.

تلقي الرائد عصام الشناوي رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط طالبة من علو بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء قيام طالبة بنشر الغسيل بشرفة الشقة محل سكنها بالطابق السادس اختل توازنها وسقطت الا ان العناية الإلهية انقذتها من الموت وأصيبت بكسور وكدمات جري نقلها إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.