حكاية جريمة «بطة» بشبرا.. قتلت شقيق زوجها بطريقة وحشية بمساعدة أخواتها

"عائلة وش إجرام" أقل ما يمكن أن توصف به أسرة تديرها «بطة»، فهى امرأة تلميذة للشيطان، لم تكتف بالمساعدة في إغراق زوجها في الديون وسرقة أمواله، بل قررت ارتكاب جريمة قتل بشعة قامت خلالها بالتعدي على شقيق زوجها رفقة أخواتها، وذلك حينما تدخل للدفاع عن شقيقه والتخلص منه بطريقة وحشية، كأنها ليست من جنس البشر بل جاءت من جهنم، فلم ترحم ضعف شقيق زوجها وقامت بغرس سلاح أبيض في جسدة ليلفظ أنفاسه الأخيرة.

جريمة شبرا الخيمة

كواليس الجريمة المأساوية كما سردها شقيق المجني عليه وزوج المتهمة لـ«البوابة نيوز»، راح ضحيتها شخص لم يكن يوماً من ذوي النشاط الإجرامي، بل كرس حياته منذ أن اشتد ساعده لرعاية الأسرة والوقوف بجانبهم، فلم يبخل يوما من الأيام بأمواله أو مشاعره على الجميع، حتي انتهت حياته وهو يدافع عني.

وتابع شقيق المجني عليه: "المتهمة زوجتي «بطة» سيدة تهوي الخلافات والمشكلات ولطالما افتعلت معي المشاجرات بسبب الأموال، وكنت أقوم بالتسامح من أجل عش الزوجية"؛ مستطردا: "مكنتش عاوز البيت يتهد لآخر لحظة".

وأوضح: «خلال الفترة الأخيرة اكتشفت أن هناك بعض الأموال تختفي مني بشكل يومي، وتبين لاحقا أن زوجتي المتهمة كانت تقوم بأخذها دون علمي رغم أني لم أمنعها من الأموال وكانت حياتنا مستقرة، فوجئت بها تقوم بسرقتي ولم يكن هذا وحسب، بل تلقيت مكالمات متكررة من أشخاص يطالبون بأموالهم التي استدانتها زوجتي منهم دون علمي، وأدخلت إخواتها أطرافًا في قروض متعددة، وعندما واجهتها، اعترفت بذلك».

وتابع الزوج: "وصلت الأمور بيننا إلي طريق مسدود فحدثت والدها وطلبت منه أن يتحدث معها لعدم تكرار مثل هذه الأمور، ووافق على هذا واستمر الوضع شهرين، وخلال تلك الفترة لم أقصر في الإنفاق على أولادي، لكن الخلاف تصاعد بصورة كبيرة عندما اكتشفت خطة شيطانية دبرتها زوجتي مع جارتنا المقيمة بالشقة المجاورة بالتعاون مع أشقائها من أجل التعدي عليا بالضرب، وتقييدي لعدم الدفاع عن نفسي".

وأردف زوج القاتلة: "يوم الجريمة فوجئت بها معها إخواتها وقاموا بطرق الباب وعندما فتحت لهم، اعتدوا عليَّ بالضرب المبرح، ووقتئذ كان شقيقي المجني عليه قادما حتي يطمئن عليا دون أن يعلم بما يدور فوجد المشاجرة أمامه ليقرر على الفور التدخل لإنقاذي من أيديهم، هاجموه وضربوه ليسقط علي الأرض، وبعدها قاموا بالتعدي عليه بالضرب مستخدمين سلاحا أبيض «مطواة»، ليفارق الحياة في الحال، ورغم ذلك قامت زوجتي بالضرب في جثمانه حتي بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة.

وناشد شقيق المجني عليه رجال النيابة العامة برئاسة المستشار محمد شوقي النائب العام، بالوقوف معهم حتي يستردوا حق شقيقه.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من رئيس مباحث قسم شرطة الخيمة، يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات النسب.

وعقب الانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين سيدة وأشقائها مع أسرة زوجها، استعانت خلالها المتهمة بأسرتها للانتقام من شقيق زوجها حتى أسقطوه قتيلاً بين أيديهم.

بعد وقت قصير على وقوع الجريمة، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية في ضبطهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

