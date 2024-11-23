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السبت 23 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

استقرار أسعار الذهب اليوم السبت 23 نوفمبر 2024

أسعار الذهب
أسعار الذهب
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استقرت أسعار الذهب في سوق الذهب في مصر  اليوم السبت ، وسط استمرار الاهتمام من قبل المستثمرين والأفراد الذين يعتبرون الذهب ملاذًا آمنًا لحفظ القيمة.

تفاصيل أسعار الذهب اليوم

عيار 24: وصل سعر البيع إلى 4309 جنيهات، بينما سجل سعر الشراء 4286 جنيهًا.
عيار 22: سجل 3950 جنيهًا للبيع و3929 جنيهًا للشراء.
عيار 21: يُعتبر الأكثر تداولًا بين المصريين، حيث بلغ سعر البيع 3770 جنيهًا وسعر الشراء 3750 جنيهًا.
عيار 18: سجل سعر البيع 3231 جنيهًا وسعر الشراء 3214 جنيهًا.
عيار 14: بلغ سعر البيع 2513 جنيهًا وسعر الشراء 2500 جنيه.
عيار 12: سجل 2154 جنيهًا للبيع و2143 جنيهًا للشراء.
الذهب في الأوزان الكبيرة

الأونصة الذهبية: بلغ سعر البيع 134012 جنيهًا وسعر الشراء 133301 جنيهًا.
الجنيه الذهب: سجل 30160 جنيهًا

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