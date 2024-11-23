بهاء الدين محمد ينعى محمد رحيم بكلمات غامضة: "تمن الضغط على الإحساس.. الموت"

نعى الشاعر بهاء الدين محمد الملحن محمد رحيم، والذي رحل عن عالمنا خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

ونشر الشاعر بهاء الدين محمد على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" منشور بكلمات غامضه توحي بضغوط نفسية مر بها الراحل محمد رحيم.

منشور بهاء الدين محمد

وجاء منشور الشاعر بهاء الدين محمد "محمد رحيم إرتاح خلاص ؟!!!

تمن الضغط على الإحساس .. الموت ؟!

اللهم إرحمه وأغفرله وأعف عنه".

يشار أن الملحن محمد رحيم كان قد تعرض لأزمة صحية خلال الفترة الماضية، نقل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وخرج بعد أيام قليلة.