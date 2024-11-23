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السبت 23 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بهاء الدين محمد ينعى محمد رحيم بكلمات غامضة: "تمن الضغط على الإحساس.. الموت"

محمد رحيم
محمد رحيم
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نعى الشاعر بهاء الدين محمد الملحن محمد رحيم، والذي رحل عن عالمنا خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

ونشر الشاعر بهاء الدين محمد على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" منشور بكلمات غامضه توحي بضغوط نفسية مر بها الراحل محمد رحيم.

منشور بهاء الدين محمد 

وجاء منشور الشاعر بهاء الدين محمد "محمد رحيم إرتاح خلاص ؟!!!
تمن الضغط على الإحساس .. الموت ؟!
اللهم إرحمه وأغفرله وأعف عنه".

يشار أن الملحن محمد رحيم كان قد تعرض لأزمة صحية خلال الفترة الماضية، نقل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وخرج بعد أيام قليلة.

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